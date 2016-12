11 febbraio 2014 Segna e sfonda la panchina con un colpo di testa Incredibile in 2a Categoria, un giocatore festeggia il gol spaccando con una testata la panchina. L'arbitro non gradisce e lo espelle Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - Di esultanze strane, eccessive e divertenti è piena la storia del calcio, ma una scena del genere, forse, non si era mai vista. Durante la partita della 16a giornata del campionato di Seconda Categoria girone P fra Ponticelli e Riolo Terme (vinta 3-1 dagli ospiti), un calciatore del Riolo Terme, dopo aver segnato un gol francamente facile facile, ha scelto di festeggiare con un gesto insensato e inspiegabile: si è diretto a tutta velocità verso la panchina e ha tirato una testata fortissima contro il plexiglass, che si è frantumato. Il ragazzo, incredibilmente, non sembra essersi fatto per niente male, ma ha pagato l'aggressione alla panchina con un cartellino rosso. Potrà comunque consolarsi con la fama, il video della sua esultanza è già diventato virale...