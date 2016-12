Seedorf verso l'addio, chi arriverà al suo posto?

12:29 - Il futuro di Seedorf sulla panchina del Milan sembra essere segnato. In casa rossonera è gelo totale tra la società e l'allenatore, che ieri ha sfidato Galliani rilasciando un'intervista non autorizzata. Si va verso l'esonero a fine stagione, chi potrebbe prendere il posto dell'olandese?



Pippo Inzaghi - L'eroe dell'ultima Champions League rossonera e attuale allenatore della Primavera (con cui ha vinto il Viareggio) era un'opzione già dopo l'addio di Allegri e ora, con Clarence Seedorf sempre più vicino all'addio, il nome torna di moda. E' un uomo Milan, amatissimo dai tifosi e in ottimi rapporti con Galliani, ma ovviamente manca di esperienza e forse per ripartire dopo due stagioni tanto difficili i rossoneri avranno bisogno di un tecnico navigato.



Vincenzo Montella - Il tecnico della Fiorentina, giovane, ambizioso ed elegante, è molto stimato nell'ambiente rossonero per la qualità del suo gioco e le stagioni, con gli ottimi risultati ottenuti, sulle panchine di Catania e Fiorentina sono garanzia di esperienza. Il tecnico viola ha fatto sapere di non voler lasciare Firenze e anche i rapporti tra i due club non sono idilliaci dopo le polemiche della scorsa stagione e l'affare Ljajic saltato quest'estate. Sarà difficile strapparlo ai gigliati, ma il fascino del Milan...



Luciano Spalletti - L'ex tecnico dello Zenit è uno dei nomi sull'agenda dei dirigenti rossoneri da anni, ha carisma, gli piace il bel gioco e ha grande esperienza internazionale. Potrebbe essere l'uomo giusto per ricostruire una mentalità anche europea nello spogliatoio, ma le cifre del suo ultimo contratto coi russi sembrano proibitive per la nuova politica di austerity avviata da Barbara Berlusconi.



Gennaro Gattuso - Un altro uomo Milan che sicuramente (almeno all'inizio) avrebbe tutto il sostegno possibile dai tifosi; poco tempo fa ha dichiarato che un giorno vorrebbe allenare i rossoneri e quel giorno potrebbe arrivare anche prima del previsto. Anche per lui però grandi limiti d'esperienza e qualche dubbio sulla sua capacità di tenere insieme uno spogliatoio. Inoltre nell'esperienza a Palermo non ha di certo entusiasmato



Roberto Donadoni - Forse tecnicamente e per tradizione sarebbe l'uomo ideale per prendere la panchina e far ripartire il Milan: esperienza da vendere nel campionato italiano, esperienza internazionale da giocatore e da allenatore (con la Nazionale) e un passato glorioso tra le fila dei rossoneri. Eppure Donadoni, che fu il primo acquisto dell'era Berlusconi, sembra il candidato con meno possibilità in assoluto, si mormora che non piaccia al presidente.