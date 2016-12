Secondo "Italian Connection": trionfano i Latin Lions

16:20 - Aston Villa re della Premier League. Almeno di quella all'italiana, quella disputata in un solo giorno di sole milanese tra i cosiddetti "italian branches" delle squadre di Sua Maestà, i tifosi che hanno scelto di legare a doppio filo la loro passione pallonara alla terra che al calcio moderno ha dato i natali. La seconda edizione del trofeo "Italian Connection", organizzato dalla reporter più "english football" d'Italia Irma D'Alessandro e dal sito quellichelapremierleague.com, ha riunito sui campi della Masseroni Marchese di Milano 16 gruppi di supporters che si sono affrontati a pallone prima e a birre prima, durante e dopo, il tutto sotto l'occhio benevolo del console inglese a Milano Vic Annells e di Mauro Bellugi, uno degli 11 "leoni" azzurri che nel 1973 portarono a casa da Wembley la prima, storica vittoria italiana a Wembley. (Foto a cura di Sergio Oldani)

Sarà stato anche per questa presenza che proprio i Lions, i Latin Lions dell'Aston Villa hanno avuto la meglio battendo per 2-0 in finale quelli dell'Everton Italia. Terzo posto per gli Italian Magpies, tradotto Newcastle, campioni uscenti. Ha detto male invece ai Martelli d'Italia del West Ham, ultimi in classifica a dispetto della fascia di capitano che Gigi Buffon - grande fan dei londinesi - ha voluto fare pervenire al "collega" Hammer. Il console e Bellugi, dal canto loro, se la sono vista a calciobalilla anticipando in qualche modo l'Italia-Inghilterra mondiale, atteso per il 14 giugno: prendiamo il 10-3 rifilato dall'ex Inter, Napoli e Bologna al diplomatico - tifosissimo del Tottenham - come un ottimo auspicio.