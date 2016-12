Sci, Maria Komissarova rimarrà paralizzata

18:37 - Fine delle speranze: Maria Komissarova rimarrà paralizzata. Lo ha annunciato la Federazione di sci russa, precisando che l'atleta del freestyle rimarrà bloccata dalla vita in giù. Attualmente in cura in Germania, la Komissarova il 15 febbraio era caduta rovinosamente durante un allenamento di skicross nel corso dei Giochi di Sochi, procurandosi la frattura con dislocazione della vertebra dorsale.

Nessun lieto fine, dunque, per Maria. Il verdetto degli specialisti non lascia spazio a ulteriori speranze sulla ripresa della mobilità. "A causa della gravità della lesione, le funzioni della colonna vertebrale non si rigenereranno più - hanno spiegato i medici tedeschi che hanno in cura l'atleta -. Masha potrà muoversi solo attraverso uno speciale equipaggiamento". La sciatrice era stata operata d'urgenza a Krasnaya Polyana subito dopo l'incidente e poi trasferita in Germania, dove è stata sottoposta a un altro intervento. Poi le cure in un centro di riabilitativo, dove però anche le ultime speranze di tornare a muovere le gambe si sono spente definitivamente.