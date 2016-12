Sci, Gigante Kranjska Gora: Ligety non tradisce

17:53 - Ted Ligety è il re del gigante e lo conferma anche in Slovenia, a Kranjska Gora, nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino. L'americano, campione del mondo in carica e oro ai recenti Giochi di Sochi, ha fatto poker stagionale in gigante dopo i successi Solden, Wengen e St. Moritz: dopo aver dominato la prima manche, ha gestito il margine nella seconda chiusa in 2'30"80. Sul podio con lui l'austriaco Benjamin Raich ed il norvegese Kristoffersen.

Ai piedi del podio Marcel Hirscher e Fritz Dopfer. Il migliore degli italiani è Roberto Nani, sesto a 98 centesimi da Ligety. Seguono Davide Simoncelli, 11esimo, De Aliprandini, 14esimo, Manfred Moelgg, 15esimo, e Max Blardone, 26esimo. Nella classifica generale di Coppa del Mondo comanda Svindal con 1046 punti davanti a Hirscher, 1005; l'austriaco però comanda quella di gigante con 510 punti, 50 in più di Ligety.