Schumi, la Procura: "Chiusa l'inchiesta sull'incidente, nessuna infrazione"

17:35 - L'inchiesta aperta il 29 dicembre sulle cause e le circostanze dell'incidente sciistico in cui è incorso Michael Schumacher a Meribel, in Savoia, è stata archiviata il 12 febbraio. Lo ha annunciato oggi il procuratore della Repubblica di Albertville. "Nessuna infrazione è stata rilevata a carico di chicchessia. L'incidente si è verificato in una zona fuori pista", ha precisato Patrick Quincy in una nota, sottolineando che "la segnaletica e le informazioni fornite sui limiti di questa pista erano conformi alle norme francesi in vigore". Il pilota tedesco, 45 anni, ricoverato in terapia intensiva a Grenoble, "si trova sempre in una fase di risveglio", che consiste nel diminuire i sedativi che gli vengono somministrati, aveva reso noto giovedì la portavoce della famiglia Schumacher.