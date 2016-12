12:03 - Sono passati circa due mesi dal terribile incidente sciistico che ha costretto Michael Schumacher in coma in un letto di ospedale a Grenoble. La grande paura, alcuni piccoli passi avanti e sospiri di sollievo, le indagini, l'inizio della fase di risveglio, le drammatiche invenzioni dei media tedeschi e l'attesa snervante: tutto in questo servizio di Ronny Mengo