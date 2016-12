Scherma, Mondiali Kazan: fioretto maschile, l’Italia è di bronzo

18:54 - Altra medaglia, la sesta, per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Kazan: il quartetto composto da Andrea Cassarà, Andrea Baldini, Valerio Aspromonte e Giorgio Avola ha conquistato il bronzo nella prova di fioretto a squadre. Nella finale per il terzo posto gli schermidori azzurri hanno battuto nettamente la Russia, che schierava in pedana il campione iridato Alexey Cheremisinov, col punteggio di 45-29.

Per la squadra maschile di fioretto si è trattato di una bella rivincita dopo la cocente delusione rimediata in semifinale, persa 45-39 contro la Cina di Shang Lei, campione olimpico, e di Jianfei Ma, argento a Kazan nella prova individuale. In precedenza l’Italia aveva eliminato senza problemi sia il Brasile (45-28), sia la Gran Bretagna del campione europeo James Davis (45-32).