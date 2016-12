Scherma, Europei Strasburgo: Italia d'oro nel fioretto donne

20:25 - Altra straordinaria impresa azzurra agli Europei di scherma in corso Strasburgo: il Dream Team composto da Elisa Di Francisca, Martina Batini, Valentina Vezzali e Arianna Errigo ha conquistato l'oro nella prova a squadre di fioretto battendo 45-44 la Russia al termine di una finale da brividi: sotto 44-38, la campionessa olimpica Di Francisca ha messo a segno una fantastica rimonta che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa.

Dopo la fantastica tripletta nel fioretto individuale (oro Di Francisca, argento Batini, bronzo Vezzali) le fiorettiste azzurre si laureano campionesse d'Europa anche nella prova a squadre. Il merito va al Dream Team composto da Elisa Di Francisca, Martina Batini, Valentina Vezzali e Arianna Errigo, che batte la Russia 45-44 quando la sconfitta sembrava ormai certa: in vantaggio 44-38, le russe si sono dovute arrendere a una Di Francisca da sogno che, nell'ultimo parziale, ha messo a segno sette stoccate di fila contro Inna Deriglazova regalando il successo all'Italia. In precedenza le azzurre avevano battuto nettamente la Romania ai quarti di finale (45-16) per poi strapazzare la Polonia in semifinale (45-23). Per il Dream Team si tratta del sesto oro consecutivo a un Campionato europeo. Martina Batini, 25enne pisana e novella del gruppo, sale sul gradino più alto del podio alla sua prima partecipazione.