Scarlett Johansson bandita dal Super Bowl

Esiste qualcuno che avrebbe mai il coraggio di dire di no a Scarlett Johansson? A quanto pare l'impossibile sta diventando realtà negli States, dove lo spot della Sodastream che ha per testimonial la bellissima musa di Woody Allen e che sarebbe dovuto andare in onda durante il Super Bowl (in onda su Italia 1 domenica 2 febbraio alle 00.30), è stato invece censurato.



Tutta colpa della frase finale dell'attrice - "Scusate Pepsi e Coca" - che lascia intendere la superiorità del prodotto che l'attrice sta bevendo con fare ammiccante e sensuale, senza fornire alcun dato e, quindi, senza rispettare le regole previste per la pubblicità comparativa.

Sorge però il dubbio che l'azienda della bevanda l'abbia fatto apposta: 30 secondi di spot durante l'evento sportivo più importante degli USA costano infatti tra i 3 e i 4 milioni di dollari, ma è bastata la notizia dell'esclusione per far impennare le visualizzazioni del filmato su YouTube, ormai prossime ai 2 milioni...