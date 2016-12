11 febbraio 2014 Sanremo, il ritorno di Totti e il debutto di Balotelli Il capitano della Roma e l'attaccante del Milan sono tra gli invitati del prossimo Festival, possibile anche la presenza di Del Piero Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:52 - Ci saranno anche i campioni della Serie A sul palco del teatro Ariston che dal prossimo 18 febbraio ospiterà la 64ª edizione del Festival di Sanremo. Tra gli invitati, infatti, figurano anche Francesco Totti, capitano della Roma, e Mario Balotelli, attaccante del Milan. Ai due giocatori, la cui presenza è comunque da confermare, potrebbe unirsi anche Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve e ora in odore di diventare allenatore-giocatore del Sydney. Per Totti in particolare si tratterebbe di un ritorno: il numero 10 giallorosso, infatti, era stato tra gli ospiti dell'edizione del 2006, condotta tra gli altri dalla moglie Ilary Blasi.