Salto con l'asta: Lavillenie cancella il record di Bubka

21:11 - Dopo 19 anni crolla il record del mondo di salto con l'asta detenuto da Sergej Bubka. L'impresa avvenuta in Ucraina, paese natale del più grande astista di tutti i tempi, porta la firma di Renaud Lavillenie, atleta francese classe 1986. A Donetsk, Lavillenie vola a 6,16 al primo tentativo senza il minimo tentennamento battendo così il vecchio record di Bubka indoor di 6,15 che reggeva dal lontano 12 febbraio 1993. Il nuovo re dell'asta è transalpino.

Non si tratta però di un'impresa inaspettata: il francese, infatti, aveva un record di 6,08 e sta vivendo un grandissimo momento di forma. Oggi ha dimostrato di essere il migliore astista al mondo siglando il record assoluto contando anche le prestazioni outdoor. Il migliore risultato in esterna appartiene sempre a Bubka (6, 14 nel 1994). Per Lavillenie, quello odierno era il terzo tentativo stagionale di superare il record del mondo.