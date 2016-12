Rugby: Olimpico già esaurito per Italia-Inghilterra

14:01 - Che Roma risponda sempre bene all'Italrugby già si sapeva, ma fino a questo punto non lo si immaginava. Non era mai accaduto infatti che l'Olimpico andasse sold-out a dieci giorni dal kick-off della gara contro l'Inghilterra, in programma il prossimo 15 marzo, e atto conclusivo del 6 Nazioni 2014. Gli uomini di Jacques Brunel sfideranno in una cornice da brividi i XV della 2Rosa", squadra ancora in piena corsa per il successo finale.