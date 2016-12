Rugby, col Galles Jacques Brunel dà fiducia ai giovani

16:14 - L'Italrugby si prepara all'esordio nel 6 Nazioni contro il Galles. Al Millennium Stadium di Cardiff sabato gli azzurri scenderanno in campo con una formazione con tanti giovani. "Abbiamo fatto delle scelte in rapporto alla condizione fisica - ha spiegato il ct Brunel -. Vogliamo dare fiducia a questi ragazzi, saranno le partite poi a dire se abbiamo sbagliato o no. Spero sia un segnale positivo per tutto il movimento".

Col Galles sarà dura, ma Brunel non si tira indietro: "Quante chance abbiamo di fare il colpo a Cardiff? I risultati dicono che il Galles è la più forte d'Europa, ma penso che abbiamo una squadra che può dare una risposta interessante. Il loro potenziale è molto alto, ma speriamo di opporci bene nel corso di tutta la partita. Ovviamente conta il risultato, e una vittoria sarebbe bellissima, ma è la prestazione sul campo che mi interessa".



Quanto alle scelte tecniche, il ct ha le idee chiare: "In campo andranno i giocatori che stanno meglio, quelli che hanno avuto meno problemi dall'inizio del raduno".



Ma ecco la formazione che scenderà in campo contro i campioni in carica del Galles

15 Luke Mclean (Benetton Treviso, 52 Caps), 14 Angelo Esposito (Benetton Treviso, Esordiente), 13 Michele Campagnaro (Benetton Treviso, 2 Caps), 12 Alberto Sgarbi (Benetton Treviso, 27 Caps), 11 Leonardo Sarto (Zebre Rugby, 2 Caps), 10 Tommaso Allan (Perpignan, 3 Caps), 9 Edoardo Gori (Benetton Treviso, 29 Caps), 8 Sergio Parisse (Stade Francais, 101 Caps, capitano), 7 Mauro Bergamasco (Zebre Rugby, 95 Caps), 6 Alessandro Zanni (Benetton Treviso, 80 Caps), 5 Marco Bortolami (Zebre Rugby, 99 Caps), 4 Quintin Geldenhuys (Zebre Rugby, 41 Caps), 3 Martin Castrogiovanni (Toulon Rc, 101 Caps), 2 Leonardo Ghiraldini (Benetton Treviso, 59 Caps), 1 Michele Rizzo (Benetton Treviso, 11 Caps). A Disposizione: 16 Davide Giazzon (Zebre Rugby, 15 Caps), 17 Alberto De Marchi (Benetton Treviso, 12 Caps), 18 Lorenzo Cittadini (Benetton Treviso, 27 Caps), 19 Joshua Furno (Biarritz Olympique, 13 Caps), 20 Francesco Minto (Benetton Treviso, 7 Caps), 21 Tobias Weitz Botes (Benetton Treviso, 19 Caps), 22 Luciano Orquera (Zebre Rugby, 37 Caps), 23 Tommaso Iannone (Zebre, 6 caps)