Rugby, 6 Nazioni: Italia con due esordienti e torna Mirco Bergamasco

10:27 - Ci sono due esordienti, l'ala della Benetton Treviso Angelo Esposito e l'estremo delle Zebre Guglielmo Palazzani, nella lista dei trenta convocati dal ct dell'Italrugby Brunel in vista delle prime due giornate del 6 Nazioni 2014. Gli azzurri esordiranno contro i Campioni in carica del Galles sabato 1 febbraio al Millennium Stadium di Cardiff e successivamente se la vedranno con la Francia domenica 9 febbraio allo Stade de France di Parigi-St.Denis.

Le altre novità sono rappresentate dal ventiduenne seconda linea Marco Fuser, visto in campo in azzurro per quattordici minuti contro il Canada a Toronto nell'estate 2012, dal centro delle Zebre Gonzalo Garcia e dal trequarti Mirco Bergamasco: per il minore dei fratelli Bergamasco la chiamata per il torneo arriva a oltre un anno dall'infortunio subito a Firenze contro l'Australia, ultima sua apparizione in Nazionale. "Abbiamo cercato come sempre di trovare un equilibrio che possa dare competitività alla squadra, mischiando l'esperienza di atleti da anni sulla scena internazionale alla voglia di mettersi in evidenza di alcuni giovani - ha detto il ct azzurro Brunel - Tra gli avanti abbiamo confermato in larga parte il gruppo utilizzato in novembre. Bergamasco? Avevo detto chiaramente a Mirco che se si fosse espresso ad un livello superiore alla media non avrei avuto difficolta' a convocarlo in Nazionale: è costantemente tra i migliori in campo con Rovigo, ha una media realizzativa interessante come piazzatore e senza dubbio è il più esperto dei trequarti in attività a livello internazionale".



Questa la lista dei trenta Azzurri convocati a Roma a partire dal prossimo 19 gennaio:



Piloni: Martin Castrogiovanni, Lorenzo Cittadini, Alberto De Marchi, Michele Rizzo.

Tallonatori: Leonardo Ghiraldini, Davide Giazzon.

Seconde linee: Marco Bortolami, Marco Fuser, Quintin Geldenhuys, Antonio Pavanello.

Flanker/n.8: Robert Barbieri, Mauro Bergamasco, Paul Edward Derbyshire, Joshua Furno, Sergio Parisse (capitano), Alessandro Zanni. Mediani mischia: Edoardo Gori, Tobias Botes. Mediani d'apertura: Tommaso Allan, Luciano Orquera.

Centri: Tommaso Benvenuti, Michele Campagnaro, Gonzalo Garcia, Alberto Garbi.

Ali/Estremi: Mirco Bergamasco, Angelo Esposito, Tommaso Iannone, Luke Mclean, Guglielmo Palazzani, Leonardo Sarto.