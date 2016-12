7 agosto 2014 Rihanna vuole comprare una squadra di calcio in Inghilterra La popstar ha scoperto una nuova passione e ha chiesto consiglio a Drogba Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Secondo il Daily Star, la passione per il calcio scoperta di recente da Rihanna, potrebbe presto diventare qualcosa di più. L'obiettivo della popstar è di creare un'accademia dello sport alle Barbados, ma anche di diventare proprietaria di un squadra in Inghilterra. Per questo motivo avrebbe già chiesto un consiglio all'amico Didier Drogba.