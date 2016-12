09:30 - La Red Bull continua nel suo inverno nero e anche nel terzo giorno dei test in Bahrain non è riuscita a percorrere nemmeno un giro completo. Una situazione frustrante per il campione del mondo Sebastian Vettel, costretto a spingere la sua monoposto nei box. Per il resto, Felipe Massa con la Williams è stato il più veloce davanti a Rosberg (Mercedes) e Raikkonen (Ferrari).