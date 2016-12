Rafaella Neymar, sexy regina di Instagram

10:52 - Si fa chiamare Rafaella Santos, ma sui social network si presenta come Rafaella Beckran in onore di David Beckham, di cui è una grande fan. E' la sexy sorella di Neymar, fuoriclasse del Barcellona che a inizio carriera era soprannominato "il Beckham dei tropici"; l'attaccante blaugrana, speranza verdeoro per i Mondiali estivi, è così legato a Rafaella da essersi fatto tatuare la parola "Sorella" (in italiano) sulla spalla. Ma di Neymar sappiamo già tutto o quasi, ora conosciamo meglio Rafaella, appassionata di social network e regina del selfie su Instagram...