6 maggio 2014 Premier League: il Tottenham sfotte il Liverpool ed è subito bufera Clamorosa gaffe degli Spurs che sulla pagina ufficiale di Twitter definiscono "divertente" il pareggio in rimonta da 0-3 a 3-3 subìto dal Liverpool in casa del Crystal Palace Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - Lo humour inglese è noto in tutto il mondo ma forse qualcuno stavolta ha davvero esagerato. Dopo la rimonta subita dal Liverpool da parte del Crystal Palace, che ha recuperato tre reti di svantaggio in soli nove minuti, si è scatenata l'ironia sui social network. Niente di strano, considerando l'importanza del risultato che - di fatto - consegna la Premier al Manchester City, se non fosse che a pubblicare un cinguettio al pepe sia stata la pagina ufficiale twitter del Tottenham.

Gli Spurs hanno già chiesto scusa con un altro tweet, rimuovendo quello incriminato. Questo non ha però limitato la pubblicazione di tanti slogan divertenti degli utenti social. Tra i più originali #Cristanbul, che ha origine dalla famosa notte di Instanbul in cui il Liverpool vinse la Champions League grazie ad una analoga rimonta da 0-3 a 3-3 ai danni del Milan di Ancelotti.