Praga: il tifoso cieco commuove il web

13:51 - Per vivere certe vibrazioni non occorre vedere: basta saper sentire. In Repubblica Ceca, un tifoso cieco dei Bohemians 1905 non si perde una partita casalinga del club di Praga. Con la sciarpa al collo e il fedele cane al suo fianco, l'uomo riesce a godersi tutte le emozioni che il calcio sa regalare. "Ecco il mio segreto - racconta -. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore".