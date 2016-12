Portogallo, tragedia al rally di Guimaraes: auto sul pubblico fa strage

13:48 - Una donna di 48 anni, il figlio di 8 e un altro ragazzino di 13 anni sono morto mentre assistevano ad una gara di rally in Portogallo. Una Renault Clio che partecipava alla gara di Guimaraes è uscita di strada piombando sul pubblico. Altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Gli organizzatori hanno sospeso la gara.

La macchina, condotta dal pilota Hélder Macedo, stava per terminare la prova speciale della prima tappa del Rally di Guimaraes, valevole per il campionato federale rally sprint del nord del Portogallo. Arrivato sulla curva presso Lapinha, una curva molto stretta, la vettura ha perso il controllo ed è piombata sulla folla. A morire sul colpo una donna di 48 anni e il figlio di otto. Anche un altro ragazzino di 13 anni è rimasto ucciso. Cinque le persone ricoverate tra i quali una 18enne e un 40enne che versano in gravi condizioni. Anche il pilota è stato portato in ospedale in stato di shock.