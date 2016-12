28 febbraio 2014 Pistorius, a tre giorni dal processo spunta una nuova fiamma Lunedì a Pretoria inizia il processo al 27enne paralimpico, su cui pende l'accusa di omicidio premeditato della fidanzata Reeva Steenkamp. Intanto compare una giovane donna... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - Il tabloid londinese Sun lancia la bomba. A tre giorni dall'inizio, a Pretoria, del processo a Oscar Pistorius, il quotidiano britannico pubblica la foto della nuova fiamma del 27enne campione paralimpico che da lunedì 3 marzo sarà in aula in diretta tv per difendersi dalla terribile accusa di aver ucciso in maniera premeditata la splendida fidanzata Reeva Steenkamp a colpi di pistola. “Oscar e Leah (questo il nome della donna ndr) sembrano davvero molto presi – ha rivelato il Sun – e lei lo sta aiutando tanto per cercare di superare questo difficile momento. Un mese fa gli ha anche presentato la sua famiglia, che vive in una fattoria vicino Potchefstroom, a due ore da Johannesburg, e tutti l’hanno accolto benissimo”.

Certo, far sapere al mondo di avere una nuova ragazza a tre giorni dall'inizio del processo che lo vede imputato per l’omicidio della ex non è il miglior modo di conquistare le simpatie dell’opinione pubblica, ed ecco perchè Pistorius è persino ricorso ai travestimenti pur di riuscire a vedere la bella Leah Skye Malan senza dare nell’occhio. Ma il suo escamotage è stato reso vano dalla lingua lunga della fonte anonima che ha spifferato la relazione al giornale londinese e ora tutti sanno.

La relazione è tanto stretta che il padre di Leah, 19enne che studia per diventare paramedico, viene annunciato in aula lunedì per offrire il proprio appoggio a Pistorius (ma questa potrebbe essere una sparata del tabloid...). Il Sun racconta anche come è nata la storia tra i due: pare che si siano conosciuti lo scorso dicembre in Mozambico, dove Leah era in vacanza coi genitori, e che si frequentino da allora, seppur con tutti gli accorgimenti del caso, come appunto i travestimenti usati nel tentativo di evitare i paparazzi che da un anno lo tengono sotto stretta osservazione