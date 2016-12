19 aprile 2014 Per Pasqua Abramovich affitta un intero resort di lusso Il magnate russo, presidente del Chelsea, ha affittato tutti i 111 appartamenti di un esclusivo resort in Israele Tweet google 0 Invia ad un amico

18:13 - Roman Abramovich ha scelto di trascorrere le vacanze pasquali in Israele con la famiglia e a quanto pare non voleva essere disturbato. Pasqua ebraica, “Pesach”, che il magnate russo vivrà infatti nel deserto del Negev, in un esclusivo resort interamente affittato per l'occasione, il “Beresheet”, costruito a ridosso del cratere Ramon in uno scenario davvero spettacolare. (Guarda le foto del Beresheet Hotel)

Abramovich come al solito non ha badato a spese e ha affittato tutti i 111 appartamenti del resort, ciascuno dei quali costruito con una particolare pietra che lo assimila all'ambiente circostante. Il proprietario del Chelsea è arrivato con moglie, due figli e qualche ospite a bordo di un aereo privato, poi un corteo di limousine li ha trasportati fino al "Bereshit".



Secondo una valutazione di "Business Insider", la spesa per i 111 appartamenti sarebbe di circa mezzo milione di dollari, a cui bisogna aggiungere gli extra che il magnate russo ha richiesto: in particolare una tenda ad hoc costruita davanti al resort per celebrare la cena del Seder, durante la quale si ricorda l'uscita degli ebrei dall'Antico Egitto.