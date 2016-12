Pelè, sei d'oro anche tu

21:02 - Non si è mai commosso per un gol, ma per il Pallone d'oro anche Edson Arantes do Nascimento ha mostrato al mondo le lacrime. Che volevano dire "grazie". Grazie per un premio, quello consegnato nelle sue preziose - ma mai quanto i piedi - mani per ricordare una carriera inimitabile. Il presidente della Fifa, Joseph Blatter, per esaltarne la gesta non ha ricordato i tre Mondiali vinti o le oltre 1.300 reti. Ha semplicemente detto: "Nessuno saputo ispirare così tanti ragazzi a cominciare a giocare". Grazie a te, Pelè. Sarai sempre un mito del calcio.