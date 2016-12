Partita della Pace, Maradona-Baggio show

11:58 - Spettacolo All'Olimpico per la "Partita della Pace", fortemente voluta dal Pontefice. Nel pomeriggio abbraccio in Vaticano tra Papa Francesco, i giocatori e Maradona, poi tutti in campo. L'ex Pibe de Oro gioca 90' e, insieme a Baggio, accarezza la palla e manda i tifosi in delirio. La squadra dell'ex stella del Napoli alla fine perde 6-3 e Diego se la prende con Icardi, autore di una tripletta. "Gli organizzatori mi avevano promesso che non avrebbe giocato - ha tuonato Maradona a fine partita - Sono incazzato nero, lui non fa parte della famiglia del calcio".