Papa Francesco, fa discutere la foto con Wanda Nara

18:02 - Papa Francesco che abbraccia Maradona, Papa Francesco con Alex Del Piero, Papa Francesco e Roberto Baggio, Papa Francesco e Javier Zanetti, Papa Francesco tra Gigi Buffon e Andrea Pirlo. In occasione della Partita della Pace disputata lunedì a Roma, il Pontefice ha incontrato molti personaggi dello sport di molte nazionalità e di tutte le religioni, ma a colpire gli osservatori (soprattutto il popolo del web) è stata in particolare una foto: quella che mostra Papa Francesco sorridente fra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, che qualche mese fa ha divorziato da Maxi Lopez (dopo tradimenti e ripicche che grazie a Twitter conosciamo tutti fin troppo bene) per poi unirsi civilmente al giovane attaccante dell'Inter.