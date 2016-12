13 gennaio 2014 Pallone d'Oro, CR7 batte Messi: trionfo meritato Dopo 4 anni di dominio della Pulce, il portoghese riconquista il trofeo più ambito al termine di una stagione straordinaria a livello individuale ma da "zeru tituli" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:10 - Alla fine ce l'ha fatta. Dopo 4 anni di dominio di Messi, il Pallone d'Oro torna nelle mani di Cristiano Ronaldo e, visti i numeri del portoghese in stagione, il successo appare più che meritato.

CR7 inizia l'anno con una doppietta contro la Real Sociedad e tre giorni dopo sigla una tripletta nella partita di Coppa del Re col Celta Vigo. Da allora il portoghese non si ferma più: tra febbraio e marzo gioca per la prima volta da ex contro il Manchester United negli ottavi di Champions League e regala la qualificazione al Real segnando sia all'andata sia al ritorno. Col gol dell'Old Trafford raggiunge quota 40 reti per il terzo anno consecutivo.

Il 10 aprile segna una doppietta al Galatasaray (3-2 per i turchi, ma Real qualificato) e diviene il calciatore della storia del Real con più marcature segnate in una singola edizione di Champions con 11 gol (alla fine sarà capocannoniere con 12), superando Raúl fermo a 10. L'8 maggio, nella vittoria per 6-2 contro il Málaga, mette a segno il suo gol numero 200 con la maglia del Real Madrid in 197 partite giocate.

La stagione però si conclude male: dopo l'eliminazione in semifinale di Champions subita dal Dortmund, il Real, nonostante il solito gol di CR7, perde anche la finale di Coppa del Re nel derby con l'Atletico. Mourinho e Ronaldo, espulso nel finale, si rifiutano di partecipare alla premiazione.

La nuova stagione si apre con un traguardo importante per Ronaldo, che il 18 agosto, nella prima partita di Liga contro il Real Betis, raggiunge quota 200 presenze con la maglia del Real Madrid. Il primo gol stagionale arriva il 1º settembre, in occasione del 3-1 casalingo di campionato contro l'Athletic Bilbao.

Il 17 settembre inizia la Champions con una tripletta in casa del Galatasaray (6-1), il 10 dicembre, nell'ultima giornata del girone, sigla il gol del 2-0 contro il Copenaghen e diventa l'unico calciatore della storia ad aver segnato 9 reti nella fase a gironi del più importante torneo calcistico d'Europa.

Grandi soddisfazioni personali anche con la nazionale portoghese, che CR7 trascina in Brasile a suon di gol: in particolare la tripletta in casa della Svezia di Ibrahimovic nel ritorno dello spareggio Mondiale, fa addirittura riaprire le votazioni per il Pallone d'Oro per altre due settimane. Grandi polemiche tra i sostenitori di Ribery e Messi, ma dopo una stagione così il vincitore non poteva che essere Ronaldo.