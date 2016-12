Pallanuoto, Europei 2014: rimpianto Italia, 6-6 col Montenegro

21:05 - Nella quarta giornata del Girone A degli Europei di Budapest, l'Italia pareggia 6-6 col Montenegro e deve rimandare la festa per la qualificazione alle semifinali. Il Settebello, trascinato da un super Fondelli autore di una tripletta, deve fare i conti con un Montenegro mai domo che trova il pari a 15 secondi dalla fine. Ora agli azzurri servirà una vittoria contro la Grecia lunedì per volare tra le prime quattro del torneo continentale.

E' decisa la partenza del Settebello di coach Campagna, che si procura subito un doppio vantaggio grazie alle reti firmate da Di Fulvio e Velotto nel primo quarto. Partita combattuta, ostica per gli azzurri che subiscono il gol del 2-1, per mano di Mladan Janovic, quando mancano solo tre secondi all'intervallo lungo. Il Montenegro adesso ci crede e infatti il terzo quarto regala grandi emozioni. L'Italia riprende subito il largo con un gol di Valentino Gallo, ma la squadra di Perovic reagisce e piazza un micidiale uno-due con Jokic e con il 34enne capitano Nikola Janovic che firma il 3-3. Il Settebello torna avanti con Fondelli, ma Ivovic ristabilisce la parità a 48 secondi dalla fine del terzo periodo. Lo stesso Ivovic regala il vantaggio al Montenegro in avvio di quarto periodo, ma l'Italia ha carattere e pareggia subito con lo scatenato Fondelli.

Ed è ancora il 20enne difensore della Pro Recco, a 45 secondi dalla fine, a mettere a segno il gol del 6-5. Campagna esulta a bordo vasca, ma non è finita perché è ancora Nikola Janovic, a 15" dalla fine, a pareggiare i conti per il definitivo 6-6. Il pari è un risultato comunque positivo per gli azzurri, ma toglie il sorriso al ct azzurro Campagna che, prima di abbandonare la piscina, protesta platealmente con l'arbitro polacco Radoslaw Koryzna. Con questo pareggio il Settebello conserva il primo posto del Girone A a quota 10 punti in coabitazione proprio con il Montenegro: rispetto alla squadra di coach Perovic, però, gli azzurri vantano una miglior differenza reti (+22 contro +18). Nella quinta e ultima giornata del girone, in programma lunedì, l'Italia dovrà quindi battere la Grecia (matematicamente terza) per essere certa di qualificarsi direttamente alle semifinali degli Europei. La squadra di Campagna entrerà in vasca alle 19 conoscendo già il risultato del Montenegro, impegnato alle 11.30 contro la già eliminata Georgia.