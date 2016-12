Pagliuca: "La Serie A non aiuta a migliorare"

13:58 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Gianluca Pagliuca.

Semifinali con Brasile-Germania e Argentina-Olanda. Che sfide ci dobbiamo aspettare?

Saranno sfide di grande qualità. Sono squadre che hanno meritato di arrivare in semifinale. Penso che siano le quattro squadre più forti. In questa fase di eliminazione diretta credo che regaleranno uno spettacolo molto bello in campo.

Brasile senza Neymar. Quanto peso può avere la sua assenza in campo?

Sicuramente l’assenza di Neymar peserà molto sulla partita. Il Brasile, però, gioca in casa ed è comunque una squadra con grandi qualità. La Germani a si sentirà più convinta di poter fare il colpo e battere i padroni di casa. Io resto dell’idea che il Brasile sia comunque il favorito nonostante l’assenza di un campione come Neymar.

L’Olanda nella partita contro il Costa Rica ha schierato Krul prima dei rigori. Hai approvato questa scelta?

Da portiere ti dico che la scelta è stata molto particolare. Non credo che van Gaal abbia schierato Krul perché sia più forte, non ha una grandissima media. Probabilmente l’ha voluto premiare perché meritava anche lui di giocare ai Mondiali. Chissà che non gli aveva promesso di farlo entrare se fossero arrivati ai rigori. È stata una scelta molto discutibile, però ha avuto fortuna.

Secondo te, Messi potrebbe vincere da solo il Mondiale, come fece Maradona nel 1986?

Se Messi riuscisse a vincere il Mondiale sarebbe per lui una soddisfazione enorme e metterebbe un po’ a tacere le malelingue che gli rinfacciano di non essere riuscito ad arrivare alla Coppa del Mondo. Non mi dispiacerebbe se l’Argentina vincesse il Mondiale. Non solo Messi meriterebbe di vincere, ma anche tutta la squadra.

Dopo le dimissioni di Prandelli, in che modo bisogna far ripartire la Nazionale italiana?

Voglio sottolineare che l’Italia ha alcuni giocatori di grande qualità e il Mondiale è andato male perché forse non eravamo al top della forma. La verità è che non eravamo messi troppo bene fisicamente e il nostro campionato non aiuta a migliorare. Per ripartire occorre puntare sui giovani e ce ne sono alcuni davvero validi.

Chi vedresti come futuro allenatore dell’Italia?

I nomi che sono stati fatti finora sono tutti molto validi. Mi piacciono Mancini, Allegri e anche Spalletti e sono sicuro che farebbero ottime cose in Nazionale. Sono allenatori molto bravi e competenti.