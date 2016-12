Oliver Stone dirige e interpreta lo spot dei Mondiali

10:01 - Oliver Stone presta la sua esperienza e il suo talento alla World Cup. Dopo "JFK", "Platoon", "Ogni maledetta domenica" e altri blockbuster di successo internazionale, il regista USA è protagonista di uno splendido spot della tv brasiliana DirecTV, che trasmetterà i Mondiali in Brasile. Stone dirige una partita dando precise indicazioni ai calciatori in campo, tra i quali spiccano tre grandi stelle come il Kun Aguero, David Luiz e Falcao (purtroppo lo spot non ha portato fortuna al Tigre, che poche settimane dopo si è infortunato e con ogni probabilità salterà il Mondiale).