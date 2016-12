Olimpiadi invernali, il Togo debutta con un'italiana

10:53 - Mancano solo 7 giorni alle Olimpiadi invernali di Sochi e dalla città russa continuano ad arrivare notizie curiose: dopo la polemica per i doppi gabinetti nei bagni, la coloratissima divisa dei norvegesi del curling e l'inspiegabile successo di vendite del gioco da tavola dello stesso curling, arriva una notizia che ci tocca da vicino. Per la prima volta nella storia, infatti, Togo e Zimbawe parteciperanno alle Olimpiadi invernali e in rappresentanza del Togo gareggerà un'atleta italiana: si tratta di Alessia Afi Dipol, 19 anni, specialista dello slalom. Alessia è una delle due atlete che gareggeranno per il paese africano, l'altra è Mathilde Petitjean Amivi, nello sci di fondo. Solo un atleta invece per lo Zimbawe, lo sciatore Luke Steyn, che fa slalom e slalom gigante.