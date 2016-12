15 gennaio 2014 Obama riceve le stelle di Miami, per lui maglia n.44 Il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca la squadra dei Maiami Heat, campioni in carica dell’Nba Tweet google 0 Invia ad un amico

13:28 - Il presidente americano Barack Obama ha ricevuto alla Casa Bianca la squadra dei Miami Heat, campioni in carica dell’Nba. Lebron James, Ray Allen, Dwyane Wade (presente anche la fidanzata, la famosa attrice Gabrielle Union) e compagni hanno regalato al 44esimo presidente americano - appassionatissimo di basket anche se tifoso dei Chicago Bulls - una canotta degli Heat con la scritta “Potus 44”, acronimo di “President of the United States”.