NY si prepara alla Maratona 2014

15:35 - La Maratona di New York è un evento atteso ogni anno da migliaia di maratoneti, atleti professionisti e amatoriali.

Non tutti i candidati, però, riescono a partecipare. Le domande, infatti, superano abbondantemente i posti disponibili.

Alla fine si va ad estrazione.

Arrivano da tutto il mondo per indossare la pettorina e per percorrere 42 chilometri in una cornice molto suggestiva. La corsa, infatti, copre tutti e cinque i distretti di New York City. Si parte da Staten Island, per passare da Brooklyn e arrivare a Manhattan.

La prima maratona risale al 1970. Da allora un’escalation di successo e popolarità.

Due anni fa, però, nel 2012, il sindaco Bloomberg la annullò a 36 ore dalla partenza a causa del passaggio dell’uragano Sandy.



L’anno scorso fu una grossa incognita per tutti. Le misure di sicurezza furono intensificate. Era ancora vivo il ricordo delle bombe esplose durante la maratona di Boston e i danni dell'uragano Sandy.

Si respirava malumore. Eppure la maratona prese il via con i suoi altre 50.000 iscritti per le strade della grande mela.



Gli stranieri, i più colpiti ed i più delusi dal comportamento dell’organizzazione durante l’anno precedente, erano diminuiti drasticamente (gli italiani circa la metà!)



Questo 2014 sarà l’anno del rilancio. Il clima che si respira è frizzante.

La maratona di NY avrà un nuovo sponsor: per i prossimi 8 anni sarà TCS, Tata Consultancy Services, il main sponsor dellaNew York City Marathon. TCS è un colosso indiano specializzato nella produzione di software informatici, il più importante e ricco dell'intera area indiana. Allarga cosi il suo impegno nel mondo del running: oltre a New York è infatti il principale sponsor della Maratona di Amsterdam e collabora con Chicago, Boston e Berlino.



Anche se mancano ancora diversi mesi (la maratona si corre agli inizi di novembre), la macchina dell’organizzazione è già in moto per accogliere i partecipanti da tutto il mondo, e gli italiani vogliono tornare ad essere il gruppo straniero più numeroso come sino al 2012!



L’esperienza è unica, una di quelle da vivere e provare almeno una volta nella vita, correre con 2,5 milioni di spettatori che incitano lungo i 42 mila e 165 metri più famosi e suggestivi del mondo!



Per chi vuole vivere questa esperienza segnaliamo tra i gruppi organizzati che propongono questo viaggio, www.specialemaratona.com che saprà soddisfare ogni vostra esigenza.

