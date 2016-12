Nuoto, Pellegrini: "Sono serena, voglio divertirmi" 

12:53 - E' partita la spedizione della piscina azzurra per gli Europei di nuoto a Berlino. A guidare la squadra è naturalmente Federica Pellegrini. "Sono serena e tranquilla, conto di divertirmi e spero di fare bene. A Ostia ci siamo allenati in tranquillità e molto bene. Obiettivi non me li pongo, anche per scaramanzia, ma sono veramente serena. Ledecky? Non ci penso, si sapeva che prima o poi il record me lo avrebbe tolto", ha detto.