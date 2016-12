Nuoto: Magnini, auguri hot a Federica Pellegrini

16:41 - “Tanti auguri cuore mio”. Con questo messaggio, lanciato dai social e accompagnato da un’immagine di un momento intimo, Filippo Magnini ha voluto fare gli auguri alla fidanzata Federica Pellegrini, che proprio il 5 agosto 2014 compie 26 anni. Sono numerosi anche gli auguri social che i vip hanno inviato alla primadonna del nuoto italiano. Mafaldina, però, non avrà molto tempo per festeggiare: tra un paio di settimane, infatti, scenderà in vasca per gli Europei, che si terranno a Berlino dal 13 al 27 agosto. “Tra noi mafaldini c'è più attesa oggi per la mezzanotte che a Capodanno”, aveva twittato un fan. In mattinata, invece, sono arrivati all’indirizzo Twitter di Federica gli auguri di Emma Marrone, che ha cinguettato: “Buon compleanno campionessa”. Alla cantante ha fatto eco Rudy Zerby, che ha definito la Pellegrini “l’unica donna al mondo che con il costume intero sta meglio di me”, mentre Rosaria Renna ha twittato: “Buon compleanno meravigliosa atleta orgoglio d’Italia”.