Nuoto, Europei Berlino: Pellegrini quarta nei 400 stile

17:13 - Niente doppietta per Federica Pellegrini. Dopo aver vinto i 200 stile libero, la nuotatrice di Spinea fallisce l'assalto al podio dei 400: quarto tempo (4'04"42) per lei in una finalissima che vede il trionfo della britannica Carlin (4'03"24, l'oro regala anche il medagliere alla Gran Bretagna), l'argento per l'olandese Rouwendaal e il bronzo per la spagnola Belmonte Garcia. Ottava l'altra italiana Diletta Carli (4'12"56).

Gara piuttosto complessa per Federica, che su una distanza mai amata e ultimamente trascurata non riesce a tenere il passo di rivali agguerrite e con più stimoli. "Sono abbastanza contenta - le parole della Pellegrini a fine gara - ero certa che sarebbe stata molto più dura di ieri. I 400 sono una gara che sto un po' abbandonando, ero piuttosto stanca. Il bilancio generale è positivo, anche per l'intera spedizione. C'è una generazione che sta crescendo, è stata una settimana di ottimi risultati. Ora vado ufficialmente in vacanza: questa è la notizia".