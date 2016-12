Nuoto, Europei Berlino: Caramignoli di bronzo nei 1500

18:03 - La penultima giornata degli Europei di nuoto a Berlino si apre con un'altra medaglia per i colori italiani. E' Martina Rita Caramignoli a conquistare il bronzo nei 1500 stile libero, un piazzamento che conferma la gran forma degli italiani nel mezzo fondo. La nuotatrice di Rieti si piazza alle spalle della spagnola Mireia Belmonte Garcia e dell'ungherese Boglarka Kapas col tempo di 16'05"98. Quinta l'altra azzurra Aurora Ponselé.

Bella impresa della nuotatrice reatina delle Fiamme Oro, capace addirittura di prendersi il comando per metà gara: la Caramignoli si è poi arresa soltanto alla Belmonte (che ha firmato il nuovo record dei campionati europei, 15'57"29) e alla Kapas, resistendo poi al contrattacco di Tina Oder. La slovena ha chiuso al quarto posto, davanti alla nostra Ponselè.

Nelle altre gare della penultima giornata poche soddisfazioni per gli azzurri. Andrea Toniato (27"53) arriva a 5 centesimi dal podio nei 50 rana, piazzandosi quinto in una finale che vede l'inglese Adam Peaty (27" netti) trionfare ma non migliorare il record del mondo fatto registrare sabato in semifinale.

Nei 50 dorso le due belle azzurre Arianna Barbieri (28"36) ed Elena Gemo (28"59) si piazzano al quinto e al settimo posto: doppietta britannica in vetta con oro alla Halsall e argento alla Davies davanti alla danese Nielsen. Cocente delusione anche per Luca Mencarini, distrutto al termine della finale dei 200 dorso: il giovanissimo talento di Pordenone giunge ultimo col tempo di 1'58"92 in una gara dominata dal polacco Kawecki, che vince davanti al tedesco Diener e all'ungherese Balog.

Nell'ultima finale di giornata, invece, l'Italia arriva sesta nella staffetta 4X200 stile: D'Arrigo, Lestingi, Detti e Magnini non riescono a tenere il ritmo delle big europee e osservano da spettatori l'oro della Germania (strepitosa l'ultima frazione di Paul Biedermann), l'argento della Russia e il sorprendente bronzo del Belgio.

Fuori nella semifinale dei 50 rana Arianna Castiglioni (da registrare il record dei campionati europei della campionessa lituana Rita Meilutyte in 29"88), mentre per la finale dei 50 stile si qualifica il solo Marco Orsi (22"15); out Luca Dotto (22"27). Buone notizie invece dai 200 farfalla, con le azzurre Stefania Pirozzi (2' 08"96) e Alessia Polieri (2'10"31) in finale col quarto e l'ottavo tempo. Nulla da fare, invece, per Silvia Di Pietro (record italiano con 25"04) e per Erika Ferraioli (25"38) nella semifinale dei 50 stile. Domenica ultimo giorno di gare.