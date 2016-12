Nuoto, 400 sl: Ledecky strappa il record del mondo alla Pellegrini

15:35 - Nella notte è crollato il record del mondo dei 400 stile libero finora detenuto dalla campionessa italiana Federica Pellegrini. In occasione dei campionati statunitensi di nuoto in corso di svolgimento a Irvine, in California, l'americana Katie Ledecky ha chiuso in 3'58"86 migliorando il tempo della 'Divina' fatto registrare il 26 luglio 2009 (3'59"15) ai mondiali di Roma. A quel tempo era ammesso ancora l'utilizzo delle tute in poliuterano.

La Ledecky, a soli 17 anni, è già una regina del nuoto. Suoi infatti anche i record sulle distanze di 800 e 1500 metri stile libero, migliorati nel giugno scorso. Solo un'altra americana, nella storia, era riuscita a detenere contemporaneamente questi tre record: si tratta di Janet Evans che li conservò dal 1988 al 2006. A Irvine seconda piazza per Cierre Runge (4'4"67), terza Leah Smith (4'6"28).

PELLEGRINI: "BRAVA KATIE"

Anche se dispiace perderlo sapevo che prima o poi lo avrebbe fatto come ho sempre detto..congrats @katieledecky for this amazing 400 free!!

— Federica Pellegrini (@mafaldina88) 10 Agosto 2014