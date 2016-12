17:23 - Notte in ospedale per il campione del mondo 1982, Antonio Cabrini. L'attuale ct della nazionale italiana femminile è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara dopo un malore. Per Cabrini dovrebbe essersi trattato di una forte colica renale mentre si trovava al centro sportivo Novarello in ritiro con le ragazze azzurre. Sono in corso gli esami del caso.