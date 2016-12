Nike "Risk Everything", Pirlo e Higuain sfidano gli all star

19:41 - Nuova puntata della serie "Risk Everything" della Nike in vista dei prossimi Mondiali brasiliani e il video, diffuso da poco, sta già spopolando su YouTube. Per l'occasione il colosso dell'abbigliamento sportivo ha superato sé stesso, raggruppando molti tra i migliori calciatori del mondo e facendoli sfidare in una supersfida tra 'all star' che ha del fantascientifico ed è piena di colpi di scena. In campo tutti i grandi nomi del "baffo": Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney, Ibrahimović, Piqué, Higuaín, Götze, Hazard, Thiago Silva, Pirlo, David Luiz, Iniesta, Courtois, Tim Howard e...Kobe Bryant.