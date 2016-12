Nico Calabria, ragazzo amputato che sogna i Mondiali

11:21 - La sua rovesciata ha fatto il giro del mondo e non stiamo parlando del mitico Carlo Parola ritratto sull'albume delle figurine di svariate generazioni. Il protagonista è Nico Calabria, ragazzo americano di chiare origini italiane, e la sua rovesciata è particolare perché il suo tratto distintivo è quello di avere una gamba sola. Ha solo la sinistra perché quella destra gli è stata amputata quando era piccolo: "Ho scelto di puntare su quello che sono, non su quello che ho" ha scritto sul suo sito internet, con un sogno: partecipare alla Coppa Mondiale amputati in Messico nel prossimo novembre.

Nico - come si legge su redattoresociale.it - sta raccogliendo donazioni per coronare questo sogno: "I membri della squadra americana sono sparsi per tutto il Paese. Allenarsi insieme comporta spese per gli spostamenti e vi chiedo un aiuto per poterle sostenere". L'obiettivo sono 10mila dollari, 2.500 sono già stati raccolti.Il video racconta la storia di Nico, dalla sua prima infanzia ad oggi. Mette insieme i filmini di famiglia, quelli più vecchi, rovinati del tempo, che immortalano i primi passi di Nico, prima a terra, poi in piedi, sempre più sicuro e spedito: e quelli più recenti, che lo vedono alle prese con diversi sport e con il calcio in particolare, e sorprendono per la destrezza e la straordinaria capacità di Nico di fare tutto con una gamba sola, si stare al passo con i suoi compagni ma anche di superarli. E di lanciare la palla dritta in rete, come quella volta che, nel 2012, la sua rovesciata ha fatto il giro del web.