Nfl, playoff: Denver-Seattle è il Super Bowl XLVIII

15:22 - Denver contro Seattle. E' questo il Super Bowl XLVIII, in programma il prossimo 2 febbraio a East Rutherford, in New Jersey. I Broncos si aggiudicano il titolo AFC battendo 26-16 i New England Patriots: grande serata per Peyton Manning che vince la sfida dei quarterback con Tom Brady. Nell'altra finale di Conference i Seahawks s'impongono 23-17 contro i San Francisco 49ers al termine di una gara risolta solo nei minuti finali.

La gara di Denver resta in equilibrio solo nel primo quarto, chiuso dai padroni di casa avanti 3-0. Col passare dei minuti, infatti, i Broncos prendono il largo, trascinati da Manning che trova con continuità i propri ricevitori: Thomas e Tamme firmano i touchdown con cui la formazione del Colorado vola sul 20-3 di fine terzo quarto. Nel finale fiammata d'orgoglio di New England che trova la meta con Edelman ma Denver contiene la rimonta: per i Patriots non c'è più nulla da fare.

Tutt'altra storia a Seattle dove i Seawhawks, trascinati dal proprio pubblico, riescono a ribaltare la gara nell'ultimo quarto. E' San Francisco a comandare la prima parte di gara: all'intervallo i 49ers sono avanti 10-3 grazie alle corse di uno scatenato Kapernick e al touchdown di Dixon. Nel terzo quarto si sveglia Lynch che firma l'aggancio, ma una meta di Boldin allontana nuovamente gli ospiti. Nel quarto periodo la svolta, con Wilson che trova Kearse in end zone per il primo vantaggio Seattle a 13’44” dal termine. Nei secondi finali i San Francisco prova lo sgambetto, ma l'intercetto di Smith sul passaggio di Kapernich consegna il titolo NFC a Seattle.