Nfl: i Colts sciupano tutto, vittoria Eagles

10:33 - Secondo stop consecutivo e partenza con il freno a mano tirato per gli Indianapolis Colts: i campioni in carica della AFC South subiscono una sconfitta (30-27) per mano dei Philadelphia Eagles nel Monday Night della seconda settimana di Nfl. Al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, nei quattro minuti finali del match i padroni di casa si fanno prima raggiungere e poi sorpassare in volata dagli avversari, trascinati dal quarterback Nick Foles.

Il quarteback degli Eagles mette assieme 331 yards ed un td pass, vanificando la prestazione del quarterback avversario, Andrew Luck, che sforna una prova da 3 passaggi in end zone e 172 yards percorse, ma che non evita alla franchigia dell’Indiana la seconda sconfitta consecutiva dopo quella dell’esordio contro i Denver Broncos. Nell’ultimo periodo, coi Colts avanti di sette lunghezze, Philly impatta e trova a tre minuti dalla fine grazie ad un touchdown di Maclin, ed a tempo scaduto trova il field goal della vittoria con Parkey, che permette alla squadra di Chip Kelly di volare in testa alla NFC East.