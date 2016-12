Nfl: Broncos-Seahawks, Superbowl a New York

12:21 - E' l'evento annuale più importante. Non soltanto negli Stati Uniti. Perchè il Super Bowl è un appuntamento mondiale, come testimoniano i 180 Paesi che saranno collegati in diretta da New York: naturalmente risponderà presente anche Italia 1 a partire dalle 00.30. Dalle 23:15 su Italia2 'Road to the Super Bowl' accompagnerà gli appassionati fino all'ora X. Il tutto sarà visibile in streaming sul nostro sito. Al Metlife stadium a East Rutherford nel New Jersey saranno in 80 mila ad assistere alla sfida tra i Denver Broncos e Seattle Seahawks, davanti ai televisori ben oltre i 100 milioni.

Ecco perchè uno spot pubblicitario di appena 30 secondi può costare addirittura 4 milioni di dollari ed ecco spiegato perchè Bruno Mars e i Red Hot Chili Peppers, che suoneranno nello spettacolo di metà partita, non percepiranno un solo dollaro. L'inno nazionale invece sarà cantato dal soprano newyorkese Renee Fleming. La Nfl non paga gli artisti al Super Bowl, si occupa soltanto del soggiorno e della produzione. Denver e Seattle, le due squadre finaliste, sono chiamate a uno spettacolo nello spettacolo. Il miglior attacco contro la miglior difesa, l'uomo dei record Peyton Manning dei Broncos dovrà superare i Seahawks, la squadra più tosta della Lega. Per una volta però il tifo è schierato dalla parte del grande vecchio, contro i giovani terribili dei Seahawks, perchè Manning a 37 anni vuole togliersi l'etichetta di vincente a metà. Gli ingredienti ci sono tutti per qualcosa di molto speciale.