Nfl, Adrian Peterson picchia il figlio con un ramo

13:07 - Un altro caso di violenza scuote il mondo dell'Nfl. Dopo l'aggressione di Rice alla fidanzata, ora è Adrian Peterson a finire sulle prime pagine di tutti i giornali. Il running back dei Minnesota Vikings ha picchiato il figlio di quattro anni con un ramo per punirlo e ora è accusato di lesioni colpose. Al giocatore, che si è giustificato sostenendo di aver sculacciato il piccolo come si usa in Texas, è stato notificato un mandato d'arresto.

"Peterson risponderà alle accuse con responsabilità, non voleva provare danni a suo figlio ed è profondamente addolorato per le lesioni, assolutamente non intenzionali", ha spiegato l'avvocato della stella dell'Nfl. Nel frattempo i Vikings hanno deciso di non convocare il running back per la sfida contro i New England Patriots e di fermare il giocatore in attesa di ulteriori chiarimenti sulla vicenda e degli esiti dell'inchiesta giudiziaria.



Attorno a Peterson, fin da bambino, del resto la violenza è stata una costante e spesso ha dovuto fare i conti con una vita molto dura. Da piccolo ha assistito alla morte del fratello maggiore, ucciso mentre era in bicicletta da un automobilista ubriaco, poi lo scorso anno ha dovuto affrontare un dramma enorme: la morte del secondo figlio di soli due anni. Il bimbo era stato picchiato dall'allora compagno dell'ex fidanzata del giocatore.