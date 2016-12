Nei panni di Federer grazie agli occhiali di Google

17:17 - Vi siete mai chiesti cosa prova Roger Federer quando è sul campo a giocare a tennis? Avete mai sognato di essere al suo posto? Di avere la sua vista sulla rete e il colpo d'occhio sull'avversario? Google dà l'occasione per studiare Re Roger da una nuova prospettiva. L'azienda americana ha infatti dotato il campione svizzero e Stefan Edberg di uno speciale paio di occhiali muniti di telecamera, attualmente ancora in fase di studio, per poter filmare e seguire l’incontro tra queste due leggende del tennis.

L'esperimento ha prodotto il video qui sotto, che ha permesso di mostrare come Federer vive il campo, come vede la palla che colpisce la rete e come percepisce i movimenti e i colpi dell'avversario. Ciò potrebbe rivelarsi molto utile per gli allenamenti dei migliori tennisti, ma anche permettere alla gente comune di sognare di trovarsi, per qualche minuto, di fronte al campione svizzero del tennis.