24 febbraio 2014 Nba, Collins ai Brooklyn Nets: è il primo giocatore gay Il centro 35enne ha firmato il contratto: in campo 10' contro i Lakers (0 punti, 5 falli), potrebbe restare anche fino a fine stagione. Ad aprile fece coming out Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:11 - Nella notte a Brooklyn si è scritta una pagina di storia. Jason Collins, centro 35enne fermo da aprile, è diventato il primo giocatore apertamente gay della storia della Nba. Collins in settimana ha firmato un contratto di 10 giorni con i Nets e l'accordo è stato ufficializzato in tempo per permettere al giocatore di scendere in campo in casa dei Lakers per 10 minuti con il numero 46 (il 98 che aveva scelto non era pronto per la partita). La sua prestazione non ha avuto niente di storico, zero punti, due rimbalzi e cinque falli, ma bastava la sua presenza per segnare una "prima volta" che resterà per sempre nella storia del gioco.

Collins aveva fatto ufficialmente coming out il 29 aprile scorso con una lunga lettera comparsa su Sports Illustrated: "Non ho chiesto io di essere il primo giocatore gay della storia - ha scritto - ma visto che ci sono, sono felice di esserlo". Da allora Collins è diventato un personaggio pubblico, simbolo dei diritti degli omosessuali e spesso ospite di Obama e Michelle alla Casa Bianca. In campo, però, non aveva più messo piede dal giorno del suo annuncio.



A 35 anni, dopo 13 stagioni Nba e 713 partite, sembrava arrivata per lui la fine della carriera, ma Collins non ha mollato e si è mantenuto in forma, allenandosi tutti i giorni a un regime da regular season pur non avendo un contratto. La fatica ha finalmente pagato ed è arrivata la chance Brooklyn, dove ritrova gli ex compagni Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Kidd. Ora Collins continuerà ad essere un simbolo, ma lo sarà facendo quello che ama di più nella vita, giocare a basket.