26 gennaio 2014 Nainggolan insulta i tifosi del Milan Il centrocampista su Twitter: "Arrivi a Cagliari e fanno i fenomeni 20 coglioncelli del Milan perchè hanno vinto a Cagliari..." Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:20 - Pesante caduta di stile per Radja Nainggolan al termine del match vinto dal Milan a Cagliari. Il belga, provocato e insultato all'aeroporto di Cagliari da alcuni tifosi rossoneri che facevano ritorno a Milano dopo la trasferta sarda tanto da richiedere l'intervento della polizia, ha risposto per le rima tramite il proprio profilo Twitter: "Arrivi a Cagliari e fanno i fenomeni 20 coglioncelli del Milan perchè hanno vinto a Cagliari... In 20 fanno i fenomeni e noi in 3. Fenomeni e basta. Ma dove cazzo vanno i personaggi con le palle grosse come le formiche. Ora dico forza casteddu sempre", ha scritto Radja su Twitter.