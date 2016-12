8 gennaio 2014 Nainggolan alla Roma: fine della "storia su Twitter" con Pinilla Con il passaggio alla Roma di Radja Nainggolan, una delle "coppie" più attive sul social network rossoblù è stata divisa Tweet google 0 Invia ad un amico

14:21 - Cagliari e twitter stanno ribollendo. Con il passaggio alla Roma di Radja Nainggolan, una delle "coppie" più attive sul social network rossoblù è stata divisa. In questi mesi infatti il belga e Pinilla sono stati protagonisti di diversi siparietti fotografici, dalle discoteche alle trasferte in pullman, fino agli scherzi in ritiro. Dal web glielo fanno notare e i due rispondono alla loro maniera, twittando: "L'amore non è finito ahahah" scrive Nainggolan; "Certo che non è la fine" risponde il cileno. To be continued...