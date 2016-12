13:49 - La modella paragauaiana Nadia Aranda ha un debole per il calcio e gioca in porta in una squadra amatoriale con ottimi risultati. In 17 gare non ha mai subito gol. "Amo Chilavert - ha spiegato la ragazza -. E' sempre stato la mia ispirazione. Vederlo in azione ha risvegliato in me il desiderio di giocare a calcio". La porta però non è l'unico suo punto forte...